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    Немецкие СМИ о российско-саудовском военном контракте

    06.10.2017 [11:24]

    Берлин, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках ракетных систем С-400. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya пишут многие немецкие СМИ. Это произошло во время официального визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. По данным СМИ, речь идет о сделке на сумму свыше 3 млрд долларов.

    Также стороны подписали меморандум о покупке и локализации в Саудовской Аравии продукции военного назначения. Так, например, саудиты намерены организовать у себя лицензионное производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения.

    Кроме того, президент России и король Саудовской Аравии заключили ряд сделок в различных сферах, в том числе в энергетике, поставках продовольствия и исследовании космоса. По итогам встречи Владимир Путин принял приглашение Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.

    Эр-Рияд традиционно считается близким союзником Вашингтона, однако в последнее время его отношения с Москвой углубились, пишет агентство AFP. Обе страны поддерживают работу в рамках ОПЕК по сокращению добычи нефти.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Немецкие СМИ о российско-саудовском военном контракте
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