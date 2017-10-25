Неоценимы заслуги великого лидера Гейдара Алиева в возвращении Гусейна Джавида в отечественную литературу

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском государственном университете культуры и искусства (АГУКИ) состоялась международная научно-практическая конференция «Философия искусства Гусейна Джавида», посвященная 135-й годовщине со дня рождения великого поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии ректор АГУКИ, профессор Фарах Алиева, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, директор Национального музея азербайджанской литературы, академик Рафаэль Гусейнов рассказали о богатом творчестве выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого поэта и драматурга Гусейна Джавида и довели до внимания, что он внес неоценимый вклад в литературу.

Было отмечено, что Г.Джавид заложил основу жанров национального романтического стихотворения, стихотворной драмы и трагедии в азербайджанской литературе и подарил нашему культурному наследию интересные образы, обладающие глубоким философским мышлением. Драматические произведения Г.Джавида «Пропасть», «Иблис», «Марал», «Шейх Санан», «Афет», «Пророк» и другие стали жемчужинами отечественной литературы.

Было доведено до внимания, что самую высокую оценку творчеству Гусейна Джавида дал великий лидер Гейдар Алиев. Благодаря усилиям и решительности общенационального лидера его тело было доставлено на Родину из дальнего Иркутска и похоронено на Нахчыванской земле, где он родился.

На мероприятии были заслушаны доклады «Роль Гусейна Джавида в формировании идеологии азербайджанства философии искусства», «Эстетические проблемы азербайджанского джавидоведения», «Схожие и отличительные черты азербайджанского и европейского романтизма начала XX века», «Превращение «Театра Джавида» в составную часть национальной культуры» и др.

Конференция продолжила работу в заседаниях секций.