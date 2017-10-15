News Blaze: Судья Верховного суда Азербайджана: еврейка в мусульманской стране

Вашингтон, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

Американское издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием "Судья Верховного суда Азербайджана: еврейка в мусульманской стране", в которой говорится о судье Верховного Суда Азербайджанской Республики Татьяне Александровне Гольдман и о процветающей еврейской общине Азербайджана.

"Ее зовут Татьяна Александровна Гольдман", пишет автор, "...она еврейка, и является одной из семи женщин среди 39 судей Верховного суда в преимущественно мусульманской стране, Азербайджане". Говоря о правах женщин, Н.Грингер цитирует Т.Гольдман, которая отмечает, что женщины, работающие в Верховном суде Азербайджана имеют те же права и решают те же правовые вопросы, что и представители мужского пола. Одна из женщин работает в отделе по уголовным делам суда; четыре женщины, одной из которых является Татьяна Гольдман, в отделе по гражданским делам, и две женщины работают в отделе управления экономикой.

Далее в статье говорится о толерантности в Азербайджане, о христианской и еврейской общинах страны. В Азербайджане насчитывается 500 000 христиан и 30 000 евреев и несколько других довольно небольших этнических групп, отмечает автор. Хотя в стране преимущественное большинство составляют мусульмане, общество является светским, подчеркивает Н.Грингер. Правительство прилагает усилия для консолидации всех членов общества, независимо от их национальности или религии.

В заключение статьи автор пишет, что Израиль и Азербайджана по многим параметрам являются образцовыми обществами, у которых весь мир может брать пример урок по сосуществованию и образцовому сотрудничеству.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон