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    Нигерийские пираты напали на немецкое судно

    24.10.2017 [12:50]

    Берлин, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, восемь пиратов пробрались на немецкий морской контейнеровоз Demeter, когда он был в заливе Биафра к югу от нигерийского порта Порт-Харкорт. Судно принадлежит гамбургской судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG.

    Международное агентство Sea Guardian передало, что злоумышленники пробрались с быстроходной моторной лодки на корабль и похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна.

    После того как пираты покинули борт судна, Demeter продолжил движение с 12 оставшимися на борту членами экипажа, которые в результате нападения не пострадали. В данный момент корабль уже находится в безопасных водах.

    Всего за первые девять месяцев этого года в международных водах был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженного грабежа, сообщило Международное морское бюро.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Нигерийские пираты напали на немецкое судно
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