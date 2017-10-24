Нигерийские пираты напали на немецкое судно

Берлин, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, восемь пиратов пробрались на немецкий морской контейнеровоз Demeter, когда он был в заливе Биафра к югу от нигерийского порта Порт-Харкорт. Судно принадлежит гамбургской судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG.

Международное агентство Sea Guardian передало, что злоумышленники пробрались с быстроходной моторной лодки на корабль и похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна.

После того как пираты покинули борт судна, Demeter продолжил движение с 12 оставшимися на борту членами экипажа, которые в результате нападения не пострадали. В данный момент корабль уже находится в безопасных водах.

Всего за первые девять месяцев этого года в международных водах был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженного грабежа, сообщило Международное морское бюро.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин