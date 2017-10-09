Новая система Hyundai будет напоминать о детях на задних сиденьях

Баку, 9 октября, AЗЕРТАДЖ

Дети, забытые и оставленные в запертом транспортном средстве, являются одной из причин многих неприятных вещей, если что-то пойдет не так. Hyundai стремится исправить это с помощью новой системы оповещения, которая использует ультразвуковые датчики для контроля задних сидений автомобиля, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на rambler.ru

Чтобы привлечь внимание водителя, система использует звуковое и визуальное оповещение. Когда водитель выходит из автомобиля, на центральном дисплее появляется первое предупреждение, если на задних сиденьях обнаружено движение. После того, как водитель покинул автомобиль, раздастся звуковой сигнал, и начинают мигать индикаторы. Если имеется подключение к системе Hyundai Blue Link, то на смартфон водителя также приходит предупреждение.

Смертность детей от теплового удара в транспортных средствах — это печальная статистика. В Соединенных Штатах 38 детей погибли в нагревшихся автомобилях, в то время как более 800 детей, начиная с 1994 года, умерли в стране от болезней, связанных с жарой в транспортных средствах. Согласно данным компании Hyundai, родители, не подозревающие, что ребенок находился в машине, составляют 55% таких случаев.

Система оповещения о задних пассажирах будет установлена на моделях южнокорейского автопроизводителя в США, начиная с 2019 модельного года. «Эта система является первым шагом в предотвращении подобных трагедий. Мы понимаем, что спешка и невнимательность могут иметь ужасные последствия», — сказал вице-президент по продуктовому, корпоративному и цифровому планированию Hyundai North America Майк О'Брайен (Mike O’Brien).

У Nissan есть несколько иной подход к решению той же задачи. Он реализуется с помощью системы тревоги для задней двери. Она будет предупреждать водителя о проверке заднего пассажирского сиденья, если задняя дверь была открыта перед поездкой, но не была снова открыта после ее завершения.