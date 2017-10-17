Новое правило для путешествующих из некоторых штатов в пределах территории США

Вашингтон, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Согласно новым требованиям правительства США, жители некоторых штатов должны будут брать с собой международный паспорт во время перелетов в пределах США. Как известно, в настоящее время для внутренних рейсов достаточно иметь на себе водительские права для получения посадочного талона. Однако, начиная с конца января 2018 г. работники Управления транспортной безопасности (TSA) в американских аэропортах могут потребовать паспорта для внутренних рейсов в 2018 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в "Законе о реальном удостоверении личности", принятом в 2005 году, указывается, что государственные удостоверения нижеследующих штатов не соответствуют минимальным стандартам безопасности, установленным федеральным правительством: Вашингтон, Орегон, Айдахо, Калифорния, Монтана, Аляска, Северная Дакота, Миннесота, Оклахома, Миссури, Иллинойс, Луизиана, Кентукки, Нью-Йорк, Пенсильвания, Мэн, Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Джерси, Южная Каролина, Вирджиния.

Штатам дается время до 22 января 2018 года для того, чтобы привести государственные удостоверения (водительские права) в соответствие с федеральными минимальными стандартами. Штату Вирджиния время продлено до 10 октября 2018 года. Если ничего не изменится, после истечения этих дат, для прохождения контрольных точек безопасности TSA может потребоваться другая форма идентификации (вместо водительских прав): паспорт, карточка вида на жительство (грин-карта), или военное удостоверение личности.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон