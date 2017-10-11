Новое средство против туберкулеза, не имеющее аналогов в мире, доказало эффективность

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Российские специалисты из компании "МТ-Медикалс" разработали лекарство против туберкулеза с лекарственной устойчивостью. В основе препарата лежит ингибитор ферментов группы цитохрома Р450, которые участвуют в ключевых процессах жизнедеятельности микобактерий, вызывающих туберкулез.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт meddaily.ru, на сегодняшний день в мире нет подобных средств. Известно, что ферменты Р450 участвуют в биосинтезе компонентов клеточной стенки микобактерий, защищающей от внешних воздействий. Плюс, ферменты Р450 важны для существования туберкулезной палочки в иммунных клетках, макрофагах. Притом, ферменты Р450 есть в теле человека - отвечают за синтез стероидных гормонов, участвуют в метаболизме лекарственных веществ и синтезе желчных кислот.

Перед учеными стояла непростая задача: подавить Р450 в микобактериях, но не влиять на самого человека. И ее удалось решить. Получилось эффективное средство с минимальным набором побочных эффектов и прицельным механизмом воздействия. Это важное открытие, ведь заболеваемость туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью стремительно растет. И почти 50 процентов случаев приходятся на Россию, Индию и Китай.