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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Новоизбранному Президенту Кыргызской Республики Его превосходительству господину Сооронбаю Жээнбекову

    16.10.2017 [22:33]

    Уважаемый господин Жээнбеков,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо братского народа Кыргызстана.

    С уважением,

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 16 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Новоизбранному Президенту Кыргызской Республики Его превосходительству господину Сооронбаю Жээнбекову
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