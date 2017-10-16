Новоизбранному Президенту Кыргызской Республики Его превосходительству господину Сооронбаю Жээнбекову
AzerTAg.az
16.10.2017 [22:33]
Уважаемый господин Жээнбеков,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо братского народа Кыргызстана.
С уважением,
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 16 октября 2017 года.
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