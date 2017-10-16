Новоизбранному Президенту Кыргызской Республики Его превосходительству господину Сооронбаю Жээнбекову

Уважаемый господин Жээнбеков,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо братского народа Кыргызстана.

С уважением,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 16 октября 2017 года.