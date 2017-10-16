Абу-Даби, 16 октября, АЗЕРТАДЖ Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал распоряжение об оказании гуманитарной помощи беженцам-рохинджа, сообщает издание The National. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению для помощи 230 тысячам беженцам-рохинджа в Бангладеш будет отправлено три самолета с гуманитарным грузом – продовольствием, палатками, одеждой и водой. Ася Гаджизаде собкор АЗЕРТАДЖ Абу-Даби

AZERTAG.AZ : ОАЭ отправит гуманитарную помощь в Бангладеш для беженцев-рохинджа

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам