    • / МИР

    МИР


    ОАЭ отправит гуманитарную помощь в Бангладеш для беженцев-рохинджа

    16.10.2017 [16:50]

    Абу-Даби, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал распоряжение об оказании гуманитарной помощи беженцам-рохинджа, сообщает издание The National.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению для помощи 230 тысячам беженцам-рохинджа в Бангладеш будет отправлено три самолета с гуманитарным грузом – продовольствием, палатками, одеждой и водой.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :ОАЭ отправит гуманитарную помощь в Бангладеш для беженцев-рохинджа
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    16.10.2017 [15:49]
    Трое египетских полицейских погибли в результате вооруженного нападения на филиал нацбанка на Синайском полуострове
    16.10.2017 [14:04]
    В Дубае появились первые «умные» лавки, оборудованные Wi-Fi и USB-портами
    16.10.2017 [13:47]
    Центристская партия Эстонии победила на выборах в местные органы власти
    16.10.2017 [11:54]
    Прага вводит первые электробусы
    ОАЭ отправит гуманитарную помощь в Бангладеш для беженцев-рохинджа