ОАЭ отправит гуманитарную помощь в Бангладеш для беженцев-рохинджа
AzerTAg.az
16.10.2017 [16:50]
Абу-Даби, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал распоряжение об оказании гуманитарной помощи беженцам-рохинджа, сообщает издание The National.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению для помощи 230 тысячам беженцам-рохинджа в Бангладеш будет отправлено три самолета с гуманитарным грузом – продовольствием, палатками, одеждой и водой.
Ася Гаджизаде
собкор АЗЕРТАДЖ
Абу-Даби
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