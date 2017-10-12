ОАЭ создает «умную» противопожарную систему, которая соединит 150 тысяч зданий в стране

Абу-Даби, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов создает единую централизованную систему пожарной сигнализации. Аварийная система соединит более 150 тысяч зданий, находящихся на территории страны и позволит спасательным службам реагировать быстрее, тем самым сократив потенциальный ущерб от возгорания, сообщает издание Arabian Business.

Как передает АЗЕРТАДЖ, новая интегрированная система будет создана Министерством внутренних дел страны в сотрудничестве с компанией Injazat Data Systems и получит название Hassantuk (умный мониторинг).

Сообщается, что система впервые была представлена на международной выставке Gitex Technology Week, проходящей на этой неделе в Дубае. По заверению властей ОАЭ, эта противопожарная система станет крупнейшей в регионе. Предполагается, что на первом этапе к ней будут подключены многоквартирные дома и офисные здания, а впоследствии – и виллы. Система будет мониторить появление дыма и другие подозрительные ситуации в здании и сообщать в командный центр о происшествии за считанные секунды.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби