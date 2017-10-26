ОПЕК+ примет решение о Венском соглашении в начале 2018 года

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Решение о дальнейшей судьбе Венского соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК и партнерами, в числе которых и Азербайджан, будет приниматься в начале 2018 года, хотя вопрос будет обсуждаться на очередной встрече альянса, которая состоится 30 ноября в Вене.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в эфире телеканала РБК сказал министр энергетики России Александр Новак.

Министр считает, что возможны оба варианта: как выход из сделки, срок которой истекает 31 марта, так и ее продление. «то зависит от конъюнктуры рынка, а она позитивная», - отметил он. Если удастся достичь баланса глобальных запасов нефти к апрелю, то необходимости в продлении нет, добавил он.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки и выполняет взятое обязательство. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель достигли договоренности о продлении срока сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2018 года.