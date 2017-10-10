ОПЕК призывает нефтяников в США ограничить добычу

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал американских производителей сланцевой нефти помочь поддержать планы по ограничению мировых поставок нефти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на CNBC, Мохамед Баркиндо предупредил, что в следующем году могут потребоваться беспрецедентные меры, чтобы сбалансировать нефтяной рынок. «Мы призываем наших друзей в сланцевых бассейнах Северной Америки взять на себя эту общую ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает, как один из ключевых уроков, извлеченных из нынешнего уникального цикла поставок», - сказал генсек ОПЕК.