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    ЭКОНОМИКА


    ОПЕК призывает нефтяников в США ограничить добычу

    10.10.2017 [18:05]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал американских производителей сланцевой нефти помочь поддержать планы по ограничению мировых поставок нефти.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на CNBC, Мохамед Баркиндо предупредил, что в следующем году могут потребоваться беспрецедентные меры, чтобы сбалансировать нефтяной рынок. «Мы призываем наших друзей в сланцевых бассейнах Северной Америки взять на себя эту общую ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает, как один из ключевых уроков, извлеченных из нынешнего уникального цикла поставок», - сказал генсек ОПЕК.

    AZERTAG.AZ :ОПЕК призывает нефтяников в США ограничить добычу
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