ОПЕК призывает нефтяников в США ограничить добычу
AzerTAg.az
10.10.2017 [18:05]
Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал американских производителей сланцевой нефти помочь поддержать планы по ограничению мировых поставок нефти.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на CNBC, Мохамед Баркиндо предупредил, что в следующем году могут потребоваться беспрецедентные меры, чтобы сбалансировать нефтяной рынок. «Мы призываем наших друзей в сланцевых бассейнах Северной Америки взять на себя эту общую ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает, как один из ключевых уроков, извлеченных из нынешнего уникального цикла поставок», - сказал генсек ОПЕК.
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