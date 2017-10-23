О патриотизме и любви к Родине 

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

В Доме русской книги состоялась презентация сразу трех книг члена Союза писателей и Ассоциации «ЛУЧ» Арифа Турана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Ассоциации "Луч", 2017 год стал годом активного творчества Арифа Турана. Он представил на суд читателя новый сборник стихов «Моя влюбленная душа», а также книги «Корифеи азербайджанской культуры» и «Герои Карабахской войны», каждую главу которых венчает собственное «резюме» — авторские стихи.

Директор Дома русской книги Исрафил Исмаилов поприветствовал собравшихся и отметил, что Дом книги и ассоциацию «ЛУЧ» уже два года связывают дружеские отношения. Затем выступила ответственный секретарь ассоциации «ЛУЧ» Марина Мурсалова, которая представила присутствующим автора Арифа Турана и кратко рассказала о деятельности ассоциации.

Авторский вечер открыл присутствующим новые грани таланта товарища по перу Арифа Турана. Юрист и социолог по образованию, бывший кадровый военный, мастер спорта по дзюдо, участник Карабахской войны, Ариф муаллим увлекся поэзией в зрелом возрасте, когда уже отошел от дел. Потребность излить душу, поделиться с окружающими своими мыслями и впечатлениями сама собой привела к возникновению нескольких сборников стихов. С 2005 года он издал поэтические сборники «Лабиринты раздумья», «Память ушедшего времени», «Моя свеча ещё горит», «Семь нот душевных раздумий», повесть «Старый дом». Тематика лирики поэта не имеет границ — он пишет обо всем, что его впечатлило, но чаще: о любви к жизни, Родине, о красоте природы, о дорогом сердцу Каспии, посвящения великим творцам человечества, перед которыми откровенно преклоняется и черпает в их произведениях вдохновение. Так родилась идея создания книги «Корифеи азербайджанской культуры» — это своеобразная дань уважения людям, определяющим лицо культуры и искусства нашей страны, многих из которых, кстати, он хорошо знал.

О книге «Герои Карабахской войны» стоит сказать отдельно. В ней рассказывается о 30 шехидах, погибших в Карабахе, причем это люди самых разных национальностей. Участники презентации единодушно решили, что с этой книгой должны познакомиться как можно больше молодых людей. Ведь патриотизм — важная часть воспитания молодежи, как и воспитание у человека высокой культуры межнационального общения, выработка гуманных, высоконравственных отношений между людьми разных национальностей и народов. Книга «Герои Карабахской войны» — свидетельство толерантности и межнационального единства, свойственные Азербайджану во все времена ...