Обеспечена выплата работникам задержанных социальных выплат на сумму свыше 94 500 манатов

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) проводит целенаправленные мероприятия по защите трудовых прав граждан, в том числе и по обеспечению выплаты работодателями просроченной задолженности по заработной плате и других социальных выплат.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, так, за январь-сентябрь 2017 года ГСТИ на основе полученных обращений от граждан обеспечила выплату социальных выплат, ранее задержанных работодателями на сумму 94 563 манатов.

Согласно сообщению, из этой суммы 93,3 процента составила заработная плата, 4,2 процента - социальные пособия, остальные - компенсации за полученный ущерб.

Кроме того, за отчетный период Государственной службой трудовой инспекции при МТСЗН в городах и районах республики проведены мероприятия просветительского характера по правам детей в области трудовых отношений. В ходе мероприятий было доведено до внимания, что согласно Конвенции Международной организации труда номер 138, ратифицированной Азербайджаном, в Трудовом кодексе страны минимальный возрастной предел при приеме детей на работу составляет 15 лет, и в случае несоблюдения работодателями этого закона, в их отношении предусматривается наказание, предусмотренное Кодексом административных проступков. Помимо этого, в соответствии с принципами Конвенции, в законодательстве предусмотрены особые гарантии и льготы, связанные с особенностями использования труда работников в возрасте до 18 лет, обеспечения условий труда, определения времени работы и сроков трудового отпуска.