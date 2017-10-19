Обсуждены перспективы сотрудничества Высшей школы нефти с Ближневосточным техническим университетом

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов побывал в Ближневосточном техническом университете (ODTÜ) в Турции.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, во время визита Эльмар Гасымов и проректор вуза по общим вопросам Рашад Гасанов провели встречу с ректором ODTÜ, профессором Мустафой Вершан Кеком и проректорами – профессорами Дилеком Санином, Мехметом Зейреком и Мелихой Алтунишикой.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с перспективами налаживания сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями. Была достигнута договоренность об открытии в БВШН новых кафедр на базе кафедр Ближневосточного технического университета, где ведется обучение по специальностям «Инженер по электротехнике и электронике» и «Инженер-компьютерщик». На встрече также обсуждалась возможность реализации совместной программы двойных дипломов и программы обмена студентов двух вузов.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов пригласил ректора ODTÜ, профессора Мустафу Вершана Кека посетить высшую школу в ближайшее время. Руководители турецкого университета высоко оценили успехи БВШН, достигнутые за короткое время, и высказали желание ознакомиться с деятельностью Бакинской высшей школы нефти.