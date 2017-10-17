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    ПОЛИТИКА


    Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

    17.10.2017 [13:32]

    Тбилиси, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    17 октября в Тбилиси состоялась встреча министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генералом армии Хулуси Акаром.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув постоянное развитие сотрудничества в области обороны, стороны отметили, что военные связи между двумя странами, основывающиеся на взаимодоверии, играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, устойчивого развития, а также благосостояния наших народов.

    На встрече была выражена поддержка справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, подчеркнута важность развития военного сотрудничества и взаимной поддержки обеих стран, ведущих борьбу против терроризма и сепаратизма.

    Была отмечена значимость Вооруженных сил обеих стран в обеспечении стабильности на Южном Кавказе, в том числе безопасности региональных проектов, была доведена до внимания важность укрепления двусторонних военных связей и расширения обмена опытом.

    На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в военной области, в сфере военного образования, военно-технической области и др. Кроме этого, была подчеркнута значимость привлечения и Грузии к военным учениям, проводимым в обеих странах, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
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