Объявлено имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Стокгольм, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденная Государственным банком Швеции, за 2017 год присуждена американскому ученому из Чикагского университета Ричерду Таллеру за исследования в области поведенческой экономики.

Об этом было объявлено в ходе специального мероприятия, который был проведен Нобелевским комитетом при Королевской академии наук Швеции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии генеральный секретарь академии Йоран Хансон подчеркнул важность работы, которую проводил ученый. «Королевская академия наук Швеции сегодня решила, что премия экономических наук памяти Альфреда Нобеля присуждается Ричерду Таллеру за исследования в области поведенческой экономики», - сказал Й.Хансон. Как отметили ученые Шведской Королевской Академии наук, в работе Талера рассматривается, как психология влияет на экономику, что каким-то образом объясняет иррациональное поведение.

Отметим, что Нобелевская премия по экономике - самая престижная премия в области экономических наук. Она была основана Банком Швеции по случаю своего 300-летия. Премия впервые была присуждена в 1969 году. Размер премии составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 млн. долларов).

Рауф Алиев

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