Объявлены ключевые спикеры IV Каспийской технической конференции SPE

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Нефтегазовая промышленность в ожидании проведения ежегодной Каспийской технической конференции и выставки (КТКВ), организуемой Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 1-3 ноября в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, являющийся медиа-партнером конференции, в этом году приглашающей стороной мероприятия выступает компания SOCAR, его проведение поддержали крупнейшие нефтегазовые компании из Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.

Уже названы ключевые спикеры, которые выступят на церемонии открытия, в их число входят одни из самых известных экспертов в области нефтегазовой промышленности. Это Дарси Спеди - президент Общества инженеров нефтегазовой промышленности SPE 2018, академик Хошбахт Юсифзаде - первый вице-министр компании SOCAR, Денис Лемаршаль - управляющий директор TOTAL E&P Азербайджан, Ибрагим Гулиев, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, Олег Карпушин - исполнительный вице-президент по добыче, разведке и нефтесервису нацкомпании «КазМунайГаз», Тэд Этчисон - генеральный директор Tengizchevroil, Марс Хасанов - директор по технологиям в «Газпром Нефть», Сергей Колбиков - начальник управления прогнозирования и мониторинга разработки месторождения NOVATEK, Али Аль Джарван - генеральный директор Dragon Oil.

Первая панельная сессия на тему «Модернизация» последует сразу после церемонии открытия мероприятия. Во время нее будет рассмотрено каким образом крупнейшие проекты, обычно с большим временем подготовки на обеспечение материально-технического снабжения и проведение инженерных работ, могут экономически эффективно использовать возрастающие многокомпонентные возможности внедрения новых цифровых технологий, аналитических данных и датчиков, технологии по геотегированию и автономных систем, что позволит им переместиться на следующий уровень производства и эффективности.

В этом году Каспийская техническая конференция и выставка SPE будет продолжать сотрудничать с Азербайджанским обществом геологов-нефтяников (ASPG), местным отделением Европейской ассоциации геологов и инженеров (EAGE) и Обществом геофизиков-исследователей (SEG), предоставляя участникам возможность без дополнительных затрат посетить все три конференции под одной крышей. Таким образом, создав условия для проведения всеобъемлющей технической конференции для нефтегазовой промышленности в регионе.