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    Очередная медаль азербайджанского спортсмена

    12.10.2017 [17:03]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Члены сборной команды Азербайджана по прыжкам на батуте участвовали на Кубке мира, который завершился в испанском Вальядолиде.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на турнире нашу сборную представили - Свиатлана Макштарева, Вероника Земляная, Илья Гришунин, Олег Пиунов, Руслан Агамиров и Михаил Малкин.

    Михаил Малкин, ставший победителем Кубка мира в Португалии несколько дней назад, и, на этот раз, запомнился успешным выступлением. Оценка судей прыжка, исполненного нашим гимнастом на акробатической дорожке в 70.900 баллов, принесла ему бронзовую медаль.

    AZERTAG.AZ :Очередная медаль азербайджанского спортсмена
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