Очередная медаль азербайджанского спортсмена

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Члены сборной команды Азербайджана по прыжкам на батуте участвовали на Кубке мира, который завершился в испанском Вальядолиде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на турнире нашу сборную представили - Свиатлана Макштарева, Вероника Земляная, Илья Гришунин, Олег Пиунов, Руслан Агамиров и Михаил Малкин.

Михаил Малкин, ставший победителем Кубка мира в Португалии несколько дней назад, и, на этот раз, запомнился успешным выступлением. Оценка судей прыжка, исполненного нашим гимнастом на акробатической дорожке в 70.900 баллов, принесла ему бронзовую медаль.