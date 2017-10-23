Очередная медаль от смешанной пары Агасифа и Нурджан

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщалось ранее, в эти дни в польском городе Жешув проходит 28-ой чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанская сборная команда, на счету которой уже была бронзовая медаль, сегодня одержала очередную победу благодаря Агасифу Рагимову и Нурджан Джаббарлы.

Гимнасты, получив от судей 83.000 баллов в сумме двух упражнений (балансовое и темповое), опередили многих сильных соперников и стали обладателями бронзовой медали многоборья чемпионата Европы.

Таким образом, соревновательный дух, продемонстрированный нашими акробатами в борьбе за лучшие титулы, дал возможность спортсменам и всему составу команды дважды испытать радость медали.

Отметим, что в последний день соревнований другая наша пара в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы выступят в финале темпового упражнения.