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    Очередная медаль от смешанной пары Агасифа и Нурджан

    23.10.2017 [15:13]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщалось ранее, в эти дни в польском городе Жешув проходит 28-ой чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанская сборная команда, на счету которой уже была бронзовая медаль, сегодня одержала очередную победу благодаря Агасифу Рагимову и Нурджан Джаббарлы.

    Гимнасты, получив от судей 83.000 баллов в сумме двух упражнений (балансовое и темповое), опередили многих сильных соперников и стали обладателями бронзовой медали многоборья чемпионата Европы.

    Таким образом, соревновательный дух, продемонстрированный нашими акробатами в борьбе за лучшие титулы, дал возможность спортсменам и всему составу команды дважды испытать радость медали.

    Отметим, что в последний день соревнований другая наша пара в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы выступят в финале темпового упражнения.

    AZERTAG.AZ :Очередная медаль от смешанной пары Агасифа и Нурджан
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