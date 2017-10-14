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    Очередное скандальное заявление Милоша Земана: "Убить главу государства"

    14.10.2017 [13:49]

    Будапешт, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во вчерашнем эфире телеканала Barrandov в программе «Неделя с президентом» Милош Земан усомнился в эффективности угроз американского президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, назвав их «скорее смешными, нежели продуктивными». Чешский президент подытожил, что ситуацию могло бы разрешить... убийство Ким Чен Ына с помощью спецназа.

    В ответ на вопрос, справляется ли Трамп с функцией самого могущественного человека в мире в контексте решения спора с Северной Кореей, Милош Земан отметил, что Северная Корея – это отвратительный режим, который невозможно подавить насилием. Глава Чехии также подчеркнул, что санкции ни в отношении Кубы, ни в отношении Северной Кореи не являются решением.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Будапешт

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