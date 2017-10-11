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    Один человек погиб, еще 35 пострадали при ДТП в Мьянме

    11.10.2017 [10:44]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Один человек погиб, еще 35 получили ранения при ДТП на шоссе Янгон-Мандалай в Мьянме.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа, по данным дорожной полиции, в Мьянме пассажирский автобус, в салоне которого находились 43 человека, перевернулся из-за потери управления тормозами на пути следования из Янгона в Нейпьидо.

    По словам представителя полиции, 40-летняя женщина скончалась на месте, еще 35 раненых, в том числе дети, были доставлены в близлежащие больницы.

    Начато расследование инцидента.

    AZERTAG.AZ :Один человек погиб, еще 35 пострадали при ДТП в Мьянме
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