Один человек погиб, еще 35 пострадали при ДТП в Мьянме

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Один человек погиб, еще 35 получили ранения при ДТП на шоссе Янгон-Мандалай в Мьянме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа, по данным дорожной полиции, в Мьянме пассажирский автобус, в салоне которого находились 43 человека, перевернулся из-за потери управления тормозами на пути следования из Янгона в Нейпьидо.

По словам представителя полиции, 40-летняя женщина скончалась на месте, еще 35 раненых, в том числе дети, были доставлены в близлежащие больницы.

Начато расследование инцидента.