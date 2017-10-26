Один из бежавших из-под ареста задержан и помещен в следственный изолятор

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Как уже сообщалось, организованы неотложные оперативные меры по поиску двух обвиняемых лиц, бежавших 23 октября из-под сопровождения во время этапирования в город Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пенитенциарной службой Министерства юстиции, 26 октября был задержан и помещен в следственный изолятор бежавший из-под ареста Али Расим оглу Агами.

Продолжаются необходимые мероприятия по поимке другого обвиняемого лица - Этибара Алекбер оглу Мамедова.