Один из бежавших из-под ареста задержан и помещен в следственный изолятор
AzerTAg.az
26.10.2017 [20:23]
Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ
Как уже сообщалось, организованы неотложные оперативные меры по поиску двух обвиняемых лиц, бежавших 23 октября из-под сопровождения во время этапирования в город Баку.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пенитенциарной службой Министерства юстиции, 26 октября был задержан и помещен в следственный изолятор бежавший из-под ареста Али Расим оглу Агами.
Продолжаются необходимые мероприятия по поимке другого обвиняемого лица - Этибара Алекбер оглу Мамедова.
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