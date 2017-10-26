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    ОБЩЕСТВО


    Один из бежавших из-под ареста задержан и помещен в следственный изолятор

    26.10.2017 [20:23]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как уже сообщалось, организованы неотложные оперативные меры по поиску двух обвиняемых лиц, бежавших 23 октября из-под сопровождения во время этапирования в город Баку.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пенитенциарной службой Министерства юстиции, 26 октября был задержан и помещен в следственный изолятор бежавший из-под ареста Али Расим оглу Агами.

    Продолжаются необходимые мероприятия по поимке другого обвиняемого лица - Этибара Алекбер оглу Мамедова.

     

    AZERTAG.AZ :Один из бежавших из-под ареста задержан и помещен в следственный изолятор
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