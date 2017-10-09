«Одлар Юрду» узнал вторых соперников в Кубке европейских клубов

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Вторые матчи Кубка Европы среди мужских и женских клубных команд будут сыграны сегодня в турецкой Анталье.

Всем фаворитам в них удалось одержать победы, в основном с крупным счетом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лишь по пол-очка отдали своим соперникам в первом туре сборные Азербайджана «Odlar Yurdu». Мужская команда выиграла у английского клуба «White Rose» со счетом 5,5:0,5 (вничью сыграл Азер Мирзоев), женская сборная была сильнее израильской команды «Beer Sheva Chess Club» – 3,5:0,5 (вничью сыграла Зейнаб Мамедъярова).

Во втором туре соперниками мужской команды станет «Riga Technical University» из Латвии, а женская сборная сразится с грузинской командой «Batumi Chess Club NONA».

В матче «Odlar Yurdu» - «Riga Technical University» встречаются: Томс Кантанс - Аркадий Найдич, Алойзас Квейнис - Рауф Мамедов, Лаура Рогуле - Гадир Гусейнов, Анна Кантане - Эльтадж Сафарли, Эгонс Лавенделис - Ниджат Аббасов и Ритварс Реиманис - Азер Мирзоев.

В матче «Odlar Yurdu» - «Batumi Chess Club NONA» сыграют Зейнаб Мамедъярова - Нана Дзагнидзе, Ульвия Фаталиева - Харика Дронавалли, Гюльнар Мамедова - Нино Батсиашвили и Ханым Баладжаева - Саломе Мелиа.

Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.