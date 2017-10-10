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    «Odlar Yurdu» в лидирующей группе клубного Кубка Европы

    10.10.2017 [17:24]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Важную победу одержала женская сборная Азербайджана «Odlar Yurdu» во втором туре клубного Кубка Европы, проходящего в турецкой Анталье.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соперницами наших шахматисток был рейтинг-фаворит соревнования клуб «Batumi Chess Club NONA» из Грузии. После упорной и напряженной борьбы матч завершился в пользу азербайджанок – 2,5:1,5, что позволило им выйти в лидеры. Зейнаб Мамедъярова выиграла Нану Дзагнидзе, Ханым Баладжаева одержала победу над Саломе Мелией, Гюльнар Мамедова уступила Нино Батсиашвили, а Ульвия Фаталиева заключила мир с Харикой Дронавали.

    Мужская сборная Азербайджана «Odlar Yurdu» встречалась в этот день с латвийской командой «Riga Technical University». Четыре партии завершились победой азербайджанских гроссмейстеров - Рауф Мамедов выиграл Алойзаса Квеиниса, Эльтадж Сафарли оказался сильнее Анну Кантане, Ниджат Аббасов обыграл Эгонса Лавенделиса, Азер Мирзоев взял вверх над Ритварсом Реиманисом, на первой доске Аркадий Найдич сыграл вничью с Томсом Кантансом, а на третьей доске Гадир Гусейнов проиграл Лауре Рогуле. В итоге победа азербайджанской команды со счетом 5,5:1,5.

    В открытой секции лидируют девять команд, набравшие по 4 очка, в том числе и «Odlar Yurdu». Среди женских команд лидируют «Odlar Yurdu» и «Bossa Nova» из Беларуси - по 4 очка.

    Матчи третьего из семи туров соревнований состоятся сегодня. Мужская сборная Азербайджана сыграет с итальянским «Obiettivo Risarcimento Padova», женской команде будет противостоять клуб «Bossa Nova».

    В матче «Odlar Yurdu» - «Obiettivo Risarcimento Padova» встречаются: Аркадий Найдич - Даниэле Вокатуро, Рауф Мамедов - Альберто Давид, Гадир Гусейнов - Сабино Брунелло, Эльтадж Сафарли - Даниил Двирный, Ниджат Аббасов - Алессио Валсеччи и Азер Мирзоев - Роберто Могранцини.

    В матче «Odlar Yurdu» - «Bossa Nova» сыграют Наталья Жукова - Зейнаб Мамедъярова, Ольга Баделка - Ульвия Фаталиева, Елена Заяц -

    Гюльнар Мамедова, Ланита Стецко - Ханым Баладжаева,

    Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

    Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

    AZERTAG.AZ :«Odlar Yurdu» в лидирующей группе клубного Кубка Европы
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