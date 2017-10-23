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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Одна из самых престижных и популярных среди студентов профессий

    23.10.2017 [15:56]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) преподается одна из самых востребованных и перспективных специальностей в наше время – инженерия автоматизации процессов. Поступать в вузы по этой специальности, рекордной по своей популярности, стремятся самые одаренные, способные и знающие абитуриенты.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, из 15 абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы страны в этом году, которые проводил Государственный экзаменационный центр, семь человек остановили свой выбор на БВШН. Пять из них решили учиться по специальности «Инженер по автоматизации процессов».

    В Высшей школе, которая занимает II место в стране по числу Президентских стипендиатов, на первом курсе учатся 24 студента, удостоенных этой стипендии. Из них 21 человек учится по специальности «Инженер по автоматизации процессов». Всего в этом году студентами БВШН по этой специальности стали 40 человек: 12 девушек и 28 юношей. Для поступления в вуз было необходимо набрать не меньше 685 баллов. Средний балл, набранный абитуриентами при поступлении на эту специальность, составил 691 балл. По данным Государственного экзаменационного центра, это профессия является одной из самых престижных и популярных среди студентов.

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