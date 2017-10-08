    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку

    08.10.2017 [16:01]

    Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в городе Баку.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 8 октября в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе.

    Министр отметил, что в церемонии открытия примут участие делегации ряда государств.

    Эльмар Мамедъяров пригласил Михеила Джанелидзе на церемонию.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [18:19]
    В Дипломатическом клубе Латвии состоялся бизнес-семинар по экономическому развитию Азербайджана
    04.10.2017 [17:04]
    «Татхимфармпрепараты» расширяет сотрудничество с Азербайджаном
    03.10.2017 [19:34]
    На японской радиостанции прошла передача о предстоящей в Баку выставке «Japan Food Expo-2017»
    29.09.2017 [12:01]
    Годовой товарооборот между Ставропольским краем и Азербайджаном составляет 130 миллионов долларов
    Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку