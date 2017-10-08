Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку
AzerTAg.az
08.10.2017 [16:01]
Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ
Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в городе Баку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 8 октября в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе.
Министр отметил, что в церемонии открытия примут участие делегации ряда государств.
Эльмар Мамедъяров пригласил Михеила Джанелидзе на церемонию.
Хатаи Азизов
собкор АЗЕРТАДЖ
Тбилиси
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