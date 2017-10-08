Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в городе Баку. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 8 октября в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе. Министр отметил, что в церемонии открытия примут участие делегации ряда государств. Эльмар Мамедъяров пригласил Михеила Джанелидзе на церемонию. Хатаи Азизов собкор АЗЕРТАДЖ Тбилиси

AZERTAG.AZ : Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку

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