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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Официальный визит Президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
    Церемония официальной встречи ВИДЕО

    13.10.2017 [10:26]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Болгарии был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили Президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Болгарии.

    Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

    Представители государства и правительства Азербайджана и Болгарии встретились с президентами и первыми леди.

    Президенты и первые леди сфотографировались для официального фото.

    AZERTAG.AZ :Официальный визит Президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
    Церемония официальной встречи ВИДЕО
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