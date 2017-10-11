Огтай Асадов: Для развития туризма в Азербайджане и Беларуси необходимо увеличить число авиарейсов между двумя странами

Минск, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Для развития туризма в Азербайджане и Беларуси необходимо увеличить число авиарейсов между двумя странами, и этот вопрос обсуждался в ходе встречи с председателем Совета Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил находящийся с визитом в Минске председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов на брифинге, проведенном с председателем Совета Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.

Огтай Асадов отметил, что в Азербайджане развит туристический сектор и в этой сфере можно также реализовать совместные проекты с Беларусью.

Спикер сказал, что вопрос создания региональных парламентских структур был также одним из основных тем, которые обсуждались на встрече. Данный формат может придать новый импульс совместной деятельности стран региона.

Председатель Милли Меджлиса довел до внимания, что пригласил председателя Совета Республики Беларусь с официальным визитом в Азербайджан.

Михаил Мясникович высоко оценил встречу с Огтаем Асадовым, отметил, что проведены плодотворные обсуждения. Он сказал, что официальный визит председателя Милли Меджлиса в Беларусь откроет новую страницу в развитии отношений между парламентами двух стран.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск