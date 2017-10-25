Ольга Савран: Существующее в Азербайджане законодательство в сфере борьбы с коррупцией полностью соответствует международным стандартам

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) существуют связи плодотворного сотрудничества. Это сотрудничество значительно укрепилось после присоединения Азербайджаном к Стамбульскому плану антикоррупционной деятельности в 2003 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала в интервью журналистам менеджер OECD Антикоррупционной сети для Восточной Европs и Центральной Азии Ольга Савран.

О.Савран сказала: «Согласно Плану деятельности, Азербайджанское правительство должно было провести мониторинг антикоррупционного положения в стране и определить уровень соответствия законодательства в этой сфере международным стандартам. C уверенностью можем сказать, что за последние годы в Азербайджане достигнуты серьезные успехи в этой области. Факт полного соответствия существующего законодательства в стране международным стандартам заслуживает одобрения».

Отметив, что страны-члены и партнеры OECD уделяют особое внимание повышению знаний и навыков работников правоохранительных органов в связи с антикоррупционными вопросами. В связи с этим, гостья, особо подчеркнув значение проведенной в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 8-й встречи на тему «Следствие коррупционных преступлений и уголовное преследование: конфискации доходов, полученных преступным путем, восстановление имущества и независимость прокуроров» Сети правоохранительных органов Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии (ACN), сказала: «Проведение этого важного мероприятия на высоком уровне является еще одним подтверждением внимания Азербайджанского правительства, уделяемого делу борьбы с коррупцией. Главное управление по борьбе с коррупцией имеет опытный и профессиональный коллектив, и мы заинтересованы в том, чтобы заслушать доклад, связанный с плодотворной деятельностью этой структуры».

О.Савран особо подчеркнула, что сегодня Азербайджан не ограничивается лишь проведением борьбы против коррупции внутри страны, также придает большое значение международному сотрудничеству в этой сфере. В проводимом сегодня в Баку мероприятии специалисты, представляющие различные страны и соответствующие структуры, проводят эффективные обсуждения в связи с борьбой против коррупции, делятся опытом. Надеюсь, что это мероприятие будет весьма эффективным для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.