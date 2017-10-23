Опальный политик вновь на белом коне

Прага, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутатский мандат защитил предполагаемого премьера Чехии Андрея Бабиша, возглавляющего Движение ANO, от уголовного преследования в связи с обвинением в дотационных махинациях. Экс-министр финансов был лишен защиты старым депутатским составом Нижней палаты, который ныне закончил свой избирательный срок. Неприкосновенность главы политического субъекта, победившего в парламентских выборах, была восстановлена с момента его повторного избрания в Палату депутатов. Информацию подтвердил агентству ČTK специалист по конституционному праву профессор Алеш Герлох.

Повторное лишение депутатской неприкосновенности председателя ANO Андрея Бабиша, если следователи вновь выдвинут такое требование, придется обсуждать новому составу депутатского корпуса. Если ответ будет отрицательным, преследование прервется, но только до момента потери Андреем Бабишом депутатского мандата.

Между тем, президент Чешской Республики Милош Земан намерен доверить Бабишу формирование нового кабинета министров. Возглавляюмое Бабишем Движение ANO победило в парламентских выборах. Изменить мнение главы государства может только нежелание Андрея Бабиша занять пост премьера. Свое мнение Милош Земан высказал в интервью серверу Blesk.cz.

Уголовное преследование миллиардера Андрея Бабиша в связи с обвинением в дотационных махинациях для президента препятствием не является, так как он считает это полицейской провокацией.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

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