Оплатить штрафы в Дубае будет возможно голосовой командой

Абу-Даби, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В Дубае воспользоваться услугами оплаты дорожных штрафов можно будет с помощью голосовых команд через специально разработанное приложение полиции Дубая, которые будут приниматься и обрабатываться системой искусственного интеллекта, сообщают эмиратские СМИ.

Как передает АЗЕРТАДЖ, первый этап сервиса названного «Amna», о котором было объявлено во время технологической выставки Gitex, позволит жителям получить доступ к услугам, связанным именно с оплатой штрафов. Навигация по приложению, например, для поиска информации по уголовному делу, также может осуществляться голосом при подтверждении личных сведений.

Как пояснил генеральный директор интеллектуальных служб полиции Дубая Халид Насер Аль-Раззуки, новый сервис в круглосуточном режиме позволит экономить время и усилия клиентов.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби