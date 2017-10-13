Определились финалисты киберспортивного чемпионата Ф1

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В Лондоне состоялся полуфинал первого киберспортивного чемпионата Формулы 1, лучшие 20 пилотов из которого прошли в финал, который состоится в Абу-Даби.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спустя месяц отборочных квалификационных заездов, 40 лучших игроков F1 2017 со всего мира собрались на киберспортивном стадионе Gfinity Arena в Лондоне. Там они сражались за право участвовать в финале игрового чемпионата в Абу-Даби, который пройдет в рамках этапа Формулы 1.

Квалификационные заезды полуфинала прошли в восемь этапов: 40 гонщиков были поделены на группы по десять человек. Лучшее время дня поставил британец Брендон Ли. Он стал победителем первого заезда в своей группе, который состоялся на «Интерлагосе».

Второй заезд прошел на дождевом «Сильверстоуне» – свою роль сыграл генератор случайного выбора погодных условий. Брендон отлично стартовал, а затем начал отрываться от остальной части пелотона, отыгрывая по секунде с круга. Победив в гонке, он прошел в финал одним из фаворитов на титул.

Во всех четырех группах в обеих гонках победителем оказывался один и тот же пилот. Во второй группе им стал голландец Аллерт Вандервал. Он вышел в лидеры, стартовав со второй позиции на «Интерлагосе» и пришел к финишу первым. Но вторая гонка не далась ему так легко.

Свен Зурнер вышел вперед благодаря отличному старту, но Вандервал не отставал: когда Зурнер отправился на обязательный пит-стоп, голландец ускорился и вышел в лидеры после своей остановки на пит-лейне кругом спустя.

В третьей группе доминировал финн Сонуc Салтунc, с относительной легкостью выиграв обе гонки. А самый напряженный заезд состоялся в финальной гонке четвертой группы на «Сильверстоуне».

Благодаря отличному старту в лидеры вышел Фредерик Расмуссен, но Патрик Хольцман остался за ним в зоне DRS и сумел отобрать первую позицию. Однако Расмуссен отправился на пит-стоп на круг раньше Хольцмана, благодаря чему вернул себе лидерство с отрывом в 1,4 секунды от соперника.

На последнем круге гонки Хольцман совершил решающую атаку на Расмуссена в повороте Stowe и первым увидел клетчатый флаг, победив второй раз за день.

Финал чемпионата пройдет 24-25 ноября в Абу-Даби. По его итогам трое лучших киберспортсменов получат VIP-билеты на Гран При Формулы 1 в Абу-Даби. Победитель, вдобавок к этому, сможет посетить любую гонку сезона-2018 по своему выбору, а также будет запечатлен в качестве персонажа в игре F1 2018.