    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Определились все европейские участники плей-офф отбора ЧМ-2018

    11.10.2017 [13:20]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Сегодня определились последние участники стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2018 по футболу.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после заключительного тура европейской квалификации в стыки вышли Швеция, Швейцария и Греция.

    Словакия стала худшей из 9 сборных, занявших вторые места в своих группах, и не попала в плей-офф.

    Таким образом, в стыковых матчах в ноябре сыграют: Италия, Дания, Северная Ирландия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Хорватия и Греция.

    Эти 8 сборных разделят на четверки сеяных и несеяных, согласно свежему рейтингу ФИФА, который будет опубликован 17 октября. В этот же день состоится жеребьевка плей-офф.

    Матчи плей-офф пройдут 9-11 и 12-14 ноября.

    AZERTAG.AZ :Определились все европейские участники плей-офф отбора ЧМ-2018
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    11.10.2017 [17:24]
    Шахматный клуб «Odlar Yurdu» выставил свой состав против голландцев и турков
    11.10.2017 [14:56]
    Панама впервые вышла на ЧМ-2018
    11.10.2017 [13:25]
    Сборная Азербайджана попадет в четвертый дивизион Лиги наций
    11.10.2017 [13:18]
    Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отбора к ЧМ-2018
    Определились все европейские участники плей-офф отбора ЧМ-2018