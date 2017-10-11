Определились все европейские участники плей-офф отбора ЧМ-2018
AzerTAg.az
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
Сегодня определились последние участники стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2018 по футболу.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после заключительного тура европейской квалификации в стыки вышли Швеция, Швейцария и Греция.
Словакия стала худшей из 9 сборных, занявших вторые места в своих группах, и не попала в плей-офф.
Таким образом, в стыковых матчах в ноябре сыграют: Италия, Дания, Северная Ирландия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Хорватия и Греция.
Эти 8 сборных разделят на четверки сеяных и несеяных, согласно свежему рейтингу ФИФА, который будет опубликован 17 октября. В этот же день состоится жеребьевка плей-офф.
Матчи плей-офф пройдут 9-11 и 12-14 ноября.
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