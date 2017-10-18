Определился состав азербайджанских боксеров на первенство Европы

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

В Анталии 21 октября стартует молодежное первенство Европы по боксу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 8-дневном соревновании примет участие и сборная Азербайджана.

На первенстве наша команда будет представлена в полном составе. Тренерский корпус под руководством Вагифа Ширинова на чемпионате континента предоставит шанс 10 боксёрам.

В состав сборной вошли Гасан Ибрагимов (49 кг), Амид Ализаде (52 кг), Орхан Гасанов (56 кг), Саяд Лалаев (60 кг), Бахтияр Газибеков (64 кг), Ниджат Гасанов (69 кг), Амин Кушков (75 кг), Сурет Гараев (81 кг), Исмаил Ягубов (91 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг).

Наша сборная завершит бакинские учебно-тренировочные сборы 19-го октября и на следующий день отправится в Анталию. В первенстве Европы ожидается участие около 200 боксёров из 33 стран.

Отметим, что в этом соревновании наряду с 10 боксерами нашу страну представит и судья международной категории Ровшан Гусейнов.