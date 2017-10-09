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    СПОРТ


    Определятся лучшие гимнасты и акробаты страны

    09.10.2017 [16:29]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ 

    На объединенных соревнованиях на этот раз выступят акробаты и спортивные гимнасты.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с 17 по 18 ноября во вспомогательном зале Национальной Арены Гимнастики наряду с чемпионатом Азербайджана и первенством Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, также пройдет чемпионат страны по акробатической гимнастике.

    В течение двухдневных соревнований спортсмены будут бороться за титул чемпиона.

    AZERTAG.AZ :Определятся лучшие гимнасты и акробаты страны
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