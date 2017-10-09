Определятся лучшие гимнасты и акробаты страны

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

На объединенных соревнованиях на этот раз выступят акробаты и спортивные гимнасты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с 17 по 18 ноября во вспомогательном зале Национальной Арены Гимнастики наряду с чемпионатом Азербайджана и первенством Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, также пройдет чемпионат страны по акробатической гимнастике.

В течение двухдневных соревнований спортсмены будут бороться за титул чемпиона.