Опубликованы составы команд против азербайджанских клубов «Odlar Yurdu»

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В клубном Кубке Европы по шахматам, проходящем в Анталье стартовали партии 6-го тура.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лидируют в мужском турнире азербайджанский «Odlar Yurdu» и российский «Qlobus», набравшие по 9 очков. Накануне они разошлись миром в очной встрече (3:3). По 8 очков набрали четыре коллектива: македонский Alkaloid (Македония), румынский «Csm Baia Mare», «AVE Nový Bor» и «Mednıy vsadnik» из России.

В женском соревновании за два тура до финиша лидирует «Odlar Yurdu» и грузинский «Chess Club NONA Батуми», набравшие по 8 очков. На чистом третьем месте идет «UGRA Chess Club» – 7.

В пятницу в предпоследнем шестом туре в мужском турнире за досками сойдутся: Alkaloid – «Глобус», Odlar Yurdu – «Медный всадник», Csm Baia Mare – AVE Nový Bor, ШСМ Legacy Square Capital – Beer Sheva Chess Club и т.д.

В женском турнире в этот день состоятся матчи «UGRA Chess Club» – Odlar Yurdu, ШСМ Legacy Square Capital – «Chess Club NONA Батуми», «Босса Нова» – Anatolia и т.д.

Опубликованы пары и составы команд в шестом туре: в матче «Odlar Yurdu» - «Mednıy vsadnik» встречаются: Аркадий Найдич – Петр Свидлер, Рауф Мамедов – Максим Матлаков, Гадир Гусейнов – Владимир Федосеев, Эльтадж Сафарли – Никита Витюгов, Ниджат Аббасов – Максим Родштейн и Азер Мирзоев – Алексей Гоганов.

А в матче «UGRA Chess Club» - «Odlar Yurdu» играют Анна Ушенина - Зейнаб Мамедъярова, Наталья Погонина - Ульвия Фаталиева, Ольга Гиря - Ханым Баладжаева и Баира Кованова - Айдан Ходжатова.