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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

    20.10.2017 [16:20]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдарович!

    Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Азербайджанской Республики с Днем независимости.

    За годы, прошедшие с момента обретения суверенитета, в Азербайджане произошли значительные социально-экономические изменения. Очевидно, что многие достижения страны связаны с Вашим именем и являются результатом профессионального, взвешенного подхода к решению ряда насущных вопросов. С радостью хотел бы отметить консолидирующую роль традиционных религиозных объединений Азербайджана в деле гармонизации общественной жизни.

    Выражаю надежду на дальнейшее развитие добрых взаимоотношений органов государственной власти Азербайджанской Республики и Бакинской епархии Православной Церкви. Убежден, что и впредь это соработничество будет способствовать утверждению в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию людей, созиданию мира и гражданского согласия.

    В этот праздничный день желаю Вам и всему народу Азербайджана благополучия и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.

    С уважением,

    Кирилл

    Патриарх Московский и Всея Руси

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