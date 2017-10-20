От Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдарович!
Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Азербайджанской Республики с Днем независимости.
За годы, прошедшие с момента обретения суверенитета, в Азербайджане произошли значительные социально-экономические изменения. Очевидно, что многие достижения страны связаны с Вашим именем и являются результатом профессионального, взвешенного подхода к решению ряда насущных вопросов. С радостью хотел бы отметить консолидирующую роль традиционных религиозных объединений Азербайджана в деле гармонизации общественной жизни.
Выражаю надежду на дальнейшее развитие добрых взаимоотношений органов государственной власти Азербайджанской Республики и Бакинской епархии Православной Церкви. Убежден, что и впредь это соработничество будет способствовать утверждению в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию людей, созиданию мира и гражданского согласия.
В этот праздничный день желаю Вам и всему народу Азербайджана благополучия и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.
С уважением,
Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание