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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Президента Государства Палестина, председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуда Аббаса

    17.10.2017 [16:18]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент.

    От имени Государства и народа Палестины, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Азербайджана. По этому случаю желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу счастья, благополучия и прогресса. Выражаем наше глубокое почтение прочным братским связям, объединяющим наши народы и страны. Высоко ценим Вашу братскую поддержку защите прав нашего народа, созданию независимого Палестинского государства. Мы бесконечно рады развитию этих связей и продолжению взаимного сотрудничества между нами во имя служения совместным целям, полезным для наших стран.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Прошу принять мои самые искренние поздравления.

    С уважением,

     

    Махмуд Аббас

    Президент Государства Палестина,

    председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины

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