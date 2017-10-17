От Президента Государства Палестина, председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуда Аббаса

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

От имени Государства и народа Палестины, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Азербайджана. По этому случаю желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу счастья, благополучия и прогресса. Выражаем наше глубокое почтение прочным братским связям, объединяющим наши народы и страны. Высоко ценим Вашу братскую поддержку защите прав нашего народа, созданию независимого Палестинского государства. Мы бесконечно рады развитию этих связей и продолжению взаимного сотрудничества между нами во имя служения совместным целям, полезным для наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Прошу принять мои самые искренние поздравления.

С уважением,

Махмуд Аббас

Президент Государства Палестина,

председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины