От Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Прошу передать мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания мира и благополучия братскому народу Азербайджана.

С глубоким уважением,

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана