От Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Прошу передать мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания мира и благополучия братскому народу Азербайджана.
С глубоким уважением,
Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана
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