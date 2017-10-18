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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

    18.10.2017 [17:40]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов.

    Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Прошу передать мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания мира и благополучия братскому народу Азербайджана.

    С глубоким уважением,

    Гурбангулы Бердымухамедов

    Президент Туркменистана

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