От депутата Государственной Думы Российской Федерации, руководителя Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте сердечно поздравить Вас и весь народ дружественного Азербайджана с днем независимости Республики. Этот праздник олицетворяет мужество и свободолюбие азербайджанского народа. Он подтверждает правильность пути развития страны, начатого выдающимся политиком современности Гейдаром Алиевым и продолжаемого под Вашим мудрым руководством.

За годы независимости Азербайджан приобрел на мировой арене незыблемый авторитет страны, поступательно идущей курсом, который основан на принципах социальной справедливости и заботы о людях. Благодаря Вашему несомненному дипломатическому таланту Азербайджан блестяще воплощает стратегию многовекторной внешней политики. Глубоко убежден в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном в интересах братских народов наших стран и от всей души желаю Вам лично и всем Вашим согражданам здоровья, счастья, достатка и благополучия.

С уважением,

Дмитрий Савельев

депутат Государственной Думы Российской Федерации,

руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан