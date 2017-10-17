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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От депутата Государственной Думы Российской Федерации, руководителя Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева

    17.10.2017 [16:27]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Глубокоуважаемый господин Президент.

    Позвольте сердечно поздравить Вас и весь народ дружественного Азербайджана с днем независимости Республики. Этот праздник олицетворяет мужество и свободолюбие азербайджанского народа. Он подтверждает правильность пути развития страны, начатого выдающимся политиком современности Гейдаром Алиевым и продолжаемого под Вашим мудрым руководством.

    За годы независимости Азербайджан приобрел на мировой арене незыблемый авторитет страны, поступательно идущей курсом, который основан на принципах социальной справедливости и заботы о людях. Благодаря Вашему несомненному дипломатическому таланту Азербайджан блестяще воплощает стратегию многовекторной внешней политики. Глубоко убежден в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном в интересах братских народов наших стран и от всей души желаю Вам лично и всем Вашим согражданам здоровья, счастья, достатка и благополучия.

    С уважением,

    Дмитрий Савельев

    депутат Государственной Думы Российской Федерации,

    руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

    AZERTAG.AZ :От депутата Государственной Думы Российской Федерации, руководителя Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева
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