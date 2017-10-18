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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От генерального секретаря Bсемирной туристской организации Объединенных Наций Taлeба Рифаи

    18.10.2017 [17:53]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент.

    Поздравляю Вас с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Передаю Вам наилучшие пожелания благополучия и развития Вашей страны и народа.

    Личная поддержка Вашего превосходительства индустрии путешествий и туризма свидетельствует о важном значении, придаваемом этой сфере Вашим правительством для устойчивого социально-экономического развития Азербайджана и завоевания им позиции сильного бренда в сфере туризма в глобальном масштабе. Выражаю Вам признательность за очень ценную поддержку Азербайджаном «Международного года устойчивого туризма в интересах развития-2017».

    Будьте уверены в устойчивой поддержке Всемирной туристской организацией этих Ваших усилий. Верю, что великолепные связи Азербайджана и Всемирной туристской организации Объединенных Наций будут развиваться и в последующие годы.

    Господин Президент, еще раз поздравляю Вас. Прошу принять мое высочайшее почтение.

    С уважением,

    Taлeб Рифаи

    генеральный секретарь Bсемирной туристской организации Объединенных Наций

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