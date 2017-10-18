От генерального секретаря Bсемирной туристской организации Объединенных Наций Taлeба Рифаи

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Передаю Вам наилучшие пожелания благополучия и развития Вашей страны и народа.

Личная поддержка Вашего превосходительства индустрии путешествий и туризма свидетельствует о важном значении, придаваемом этой сфере Вашим правительством для устойчивого социально-экономического развития Азербайджана и завоевания им позиции сильного бренда в сфере туризма в глобальном масштабе. Выражаю Вам признательность за очень ценную поддержку Азербайджаном «Международного года устойчивого туризма в интересах развития-2017».

Будьте уверены в устойчивой поддержке Всемирной туристской организацией этих Ваших усилий. Верю, что великолепные связи Азербайджана и Всемирной туристской организации Объединенных Наций будут развиваться и в последующие годы.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас. Прошу принять мое высочайшее почтение.

С уважением,

Taлeб Рифаи

генеральный секретарь Bсемирной туристской организации Объединенных Наций