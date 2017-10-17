От генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексея Сергеева

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости.

За годы независимости Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, уверенно закрепила свои позиции на международной арене, значительно возросла ее роль в решении вопросов региональной и общемировой повестки дня.

Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия и процветания.

С уважением,

Алексей Сергеев

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ