От генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексея Сергеева
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости.
За годы независимости Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, уверенно закрепила свои позиции на международной арене, значительно возросла ее роль в решении вопросов региональной и общемировой повестки дня.
Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия и процветания.
С уважением,
Алексей Сергеев
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
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