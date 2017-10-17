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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексея Сергеева

    17.10.2017 [16:25]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости.

    За годы независимости Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, уверенно закрепила свои позиции на международной арене, значительно возросла ее роль в решении вопросов региональной и общемировой повестки дня.

    Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия и процветания.

    С уважением,

     

    Алексей Сергеев

    Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

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