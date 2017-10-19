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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От главы Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова

    19.10.2017 [17:07]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики.

    На протяжении многих лет азербайджанский народ своим трудом и упорством, единством и сплоченностью создавал духовный, интеллектуальный и материальный потенциал. Сегодня Азербайджан – это результат созидательного труда, воплощение идей, планов и замыслов.

    В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях на благо родной республики, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего экономического развития, сохранения и преумножения добрых традиций духовности и культуры.

    Мира, счастья и процветания Азербайджану.

    С уважением,

     

    Юнус-Бек Евкуров

    Глава Республики Ингушетия Российской Федерации

    AZERTAG.AZ :От главы Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова
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