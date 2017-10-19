От главы Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики.

На протяжении многих лет азербайджанский народ своим трудом и упорством, единством и сплоченностью создавал духовный, интеллектуальный и материальный потенциал. Сегодня Азербайджан – это результат созидательного труда, воплощение идей, планов и замыслов.

В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях на благо родной республики, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего экономического развития, сохранения и преумножения добрых традиций духовности и культуры.

Мира, счастья и процветания Азербайджану.

С уважением,

Юнус-Бек Евкуров

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации