От губернатора Астраханской области Российской Федерации Александра Жилкина
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои самые искренние поздравления по случаю празднования Дня независимости Азербайджана.
За прошедшие годы Ваша страна добилась значительных успехов в экономическом развитии, укрепила свой авторитет на мировой арене.
Я высоко ценю сложившиеся дружественные отношения между Астраханской областью и Азербайджаном. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем они будут развиваться и укрепляться во имя народов наших стран, станут надежным гарантом конструктивного сотрудничества.
В этот знаменательный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, долголетия и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания.
С глубоким уважением,
Александр Жилкин
губернатор Астраханской области Российской Федерации
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