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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От губернатора Астраханской области Российской Федерации Александра Жилкина

    19.10.2017 [17:11]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои самые искренние поздравления по случаю празднования Дня независимости Азербайджана.

    За прошедшие годы Ваша страна добилась значительных успехов в экономическом развитии, укрепила свой авторитет на мировой арене.

    Я высоко ценю сложившиеся дружественные отношения между Астраханской областью и Азербайджаном. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем они будут развиваться и укрепляться во имя народов наших стран, станут надежным гарантом конструктивного сотрудничества.

    В этот знаменательный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, долголетия и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания.

    С глубоким уважением,

     

    Александр Жилкин

    губернатор Астраханской области Российской Федерации

    AZERTAG.AZ :От губернатора Астраханской области Российской Федерации Александра Жилкина
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