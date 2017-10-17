От наследного принца Королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Mухаммада ибн Сaлмaна бин Абдул-Азиза Аль Сауда

Президенту Aзербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Счастлив передать Вашему превосходительству самые теплые поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, а братскому народу и правительству Азербайджанской Республики – еще большего развития и благополучия.

С глубоким уважением и почтением к Вашему превосходительству,

Mухаммад ибн Сaлмaн бин Абдул-Азиз Аль Сауд

наследный принц Королевства Саудовская Аравия,

заместитель премьер-министра, министр обороны