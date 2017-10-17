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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От наследного принца Королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Mухаммада ибн Сaлмaна бин Абдул-Азиза Аль Сауда

    17.10.2017 [16:20]

    Президенту Aзербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

    Счастлив передать Вашему превосходительству самые теплые поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, а братскому народу и правительству Азербайджанской Республики – еще большего развития и благополучия.

    С глубоким уважением и почтением к Вашему превосходительству,

     

    Mухаммад ибн Сaлмaн бин Абдул-Азиз Аль Сауд

    наследный принц Королевства Саудовская Аравия,

    заместитель премьер-министра, министр обороны

    AZERTAG.AZ :От наследного принца Королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Mухаммада ибн Сaлмaна бин Абдул-Азиза Аль Сауда
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