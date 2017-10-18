    • / ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От председателя Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге» Вагифа Мамишева

    18.10.2017 [19:23]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент.

    От имени азербайджанцев, проживающих в Санкт-Петербурге, и от меня лично примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости.

    Азербайджан – страна, которой есть чем гордиться! За 26 лет, прошедших со дня восстановления независимости, благодаря правильной политике, начатой общенациональным лидером Президентом Гейдаром Алиевым, а также последовательной, взвешенной, созидательной, современной политике, проводимой лично Вами, господин Президент, Ваша страна превратилась из страны, нуждающейся в инвестициях, в страну, инвестирующую миллионы и миллионы в культуру, социальное развитие, образование, медицину, строительство, дороги, спорт и пр.

    Уважаемый господин Президент, несомненно, что эти позитивные результаты достигнуты благодаря политике, проводимой лично Вами на протяжении прошедших лет. До сих пор храню самые теплые воспоминания о нашей встрече в Баку. Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия, процветания.

    Прошу Вас принять мои заверения в глубоким уважении,

    Вагиф Мамишев

    председатель Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге»

    AZERTAG.AZ :От председателя Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге» Вагифа Мамишева
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    17.10.2017 [16:25]
    От генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексея Сергеева
    17.10.2017 [16:18]
    От Президента Государства Палестина, председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуда Аббаса
    07.07.2017 [18:10]
    От Наследного принца Государства Кувейт Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха
    06.07.2017 [20:06]
    От Президента Хорватской Республики в 2004-2010 годах, председателя общества дружбы Хорватия-Азербайджан Степана Месича
    Другие новости раздела
    18.10.2017 [19:20]
    От президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова
    18.10.2017 [18:00]
    От председателя Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» Михаила Гуцериева
    18.10.2017 [17:53]
    От генерального секретаря Bсемирной туристской организации Объединенных Наций Taлeба Рифаи
    18.10.2017 [17:40]
    От Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова