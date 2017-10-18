От председателя Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге» Вагифа Мамишева

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

От имени азербайджанцев, проживающих в Санкт-Петербурге, и от меня лично примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости.

Азербайджан – страна, которой есть чем гордиться! За 26 лет, прошедших со дня восстановления независимости, благодаря правильной политике, начатой общенациональным лидером Президентом Гейдаром Алиевым, а также последовательной, взвешенной, созидательной, современной политике, проводимой лично Вами, господин Президент, Ваша страна превратилась из страны, нуждающейся в инвестициях, в страну, инвестирующую миллионы и миллионы в культуру, социальное развитие, образование, медицину, строительство, дороги, спорт и пр.

Уважаемый господин Президент, несомненно, что эти позитивные результаты достигнуты благодаря политике, проводимой лично Вами на протяжении прошедших лет. До сих пор храню самые теплые воспоминания о нашей встрече в Баку. Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия, процветания.

Прошу Вас принять мои заверения в глубоким уважении,

Вагиф Мамишев

председатель Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге»