    • / ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева

    17.10.2017 [16:23]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня государственной независимости Азербайджанской Республики.

    За годы суверенного развития Азербайджан достиг впечатляющих успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Уверенно идя по пути развития, прогресса, Азербайджанская Республика играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, что заслуженно снискало ей высокий авторитет и уважение в мировом сообществе.

    Убежден, что Ваша целеустремленная и многогранная деятельность будет и в дальнейшем служить процветанию Азербайджана и росту благосостояния его народа.

    Пользуясь столь приятным случаем, хотел бы выразить свою искреннюю признательность за наше плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств и уверенность в том, что оно будет крепнуть и развиваться.

    Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и благополучия.

    С искренним уважением,

     

    Сергей Лебедев

    председатель Исполнительного комитета –

    исполнительный секретарь СНГ

    AZERTAG.AZ :От председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    17.10.2017 [16:14]
    От Хранителя двух благородных святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда
    24.08.2017 [20:34]
    От Президента Республики Сербия Aлександра Вучича
    07.07.2017 [19:22]
    От Президента Республики Бурунди Пьера Нкурунзизы
    07.07.2017 [18:10]
    От Наследного принца Государства Кувейт Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [16:30]
    От ректора Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова, академика Российской академии наук, профессора Петра Глыбочко
    17.10.2017 [16:27]
    От депутата Государственной Думы Российской Федерации, руководителя Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева
    17.10.2017 [16:25]
    От генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексея Сергеева
    17.10.2017 [16:22]
    От временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимира Васильева