От председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня государственной независимости Азербайджанской Республики.

За годы суверенного развития Азербайджан достиг впечатляющих успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Уверенно идя по пути развития, прогресса, Азербайджанская Республика играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, что заслуженно снискало ей высокий авторитет и уважение в мировом сообществе.

Убежден, что Ваша целеустремленная и многогранная деятельность будет и в дальнейшем служить процветанию Азербайджана и росту благосостояния его народа.

Пользуясь столь приятным случаем, хотел бы выразить свою искреннюю признательность за наше плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств и уверенность в том, что оно будет крепнуть и развиваться.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и благополучия.

С искренним уважением,

Сергей Лебедев

председатель Исполнительного комитета –

исполнительный секретарь СНГ