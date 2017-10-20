От председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радика Батыршина

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство!

От Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости!

Позвольте пожелать республике, всему народу Азербайджана мира, стабильности и процветания, дальнейшего укрепления добрососедских отношений со всеми членами международного сообщества.

Заверяем Вас, что телерадиокомпания «Мир» будет и впредь наиболее широко и полно освещать жизнь и события, происходящие в республике.

С искренним уважением,

Радик Батыршин

председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»