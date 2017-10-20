От председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радика Батыршина
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство!
От Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости!
Позвольте пожелать республике, всему народу Азербайджана мира, стабильности и процветания, дальнейшего укрепления добрососедских отношений со всеми членами международного сообщества.
Заверяем Вас, что телерадиокомпания «Мир» будет и впредь наиболее широко и полно освещать жизнь и события, происходящие в республике.
С искренним уважением,
Радик Батыршин
председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
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