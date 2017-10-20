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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радика Батыршина

    20.10.2017 [16:30]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Ваше превосходительство!

    От Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости!

    Позвольте пожелать республике, всему народу Азербайджана мира, стабильности и процветания, дальнейшего укрепления добрососедских отношений со всеми членами международного сообщества.

    Заверяем Вас, что телерадиокомпания «Мир» будет и впредь наиболее широко и полно освещать жизнь и события, происходящие в республике.

    С искренним уважением,

     

    Радик Батыршин 

    председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

    AZERTAG.AZ :От председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радика Батыршина
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