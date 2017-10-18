От председателя Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» Михаила Гуцериева

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Поздравляю Вас со знаменательным праздником – Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот день стал знаковым событием в многовековой истории республики.

Традиции азербайджанского народа, его уникальный духовный и культурный потенциал передаются из поколения в поколение.

Сегодня Азербайджан демонстрирует всему миру мощнейшие социально-экономические преобразования, неуклонный рост благосостояния граждан, авторитет республики на международной арене.

Уверен под Вашим мудрым руководством Азербайджан продолжит путь масштабного строительства сильного процветающего государства.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех Ваших делах и начинаниях.

С уважением,

Михаил Гуцериев

председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»